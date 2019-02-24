شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» تطلق دوري المدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

تطلق الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم (الأحد)، دوري المدارس لكرة القدم بمشاركة 645 فريقا على مستوى مدارس المنطقة، يتنافس فيه نحو 6896 لاعبا من مختلف المراحل التعليمية، وذلك بملعب ثانوية الظهران الحكومية، إذ ستكون شارة البدء للمنافسات في الـ4 عصرا بالمباراة الافتتاحية بين فريقي مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية ومدرسة القيروان.

بدوره، أكد مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان أن هذا المشروع الرياضي الوطني هو أولمبياد كروي تسهم فيه وزارة التعليم، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، لتنمية الرياضة السعودية وتأهيل أبنائنا الطلاب وإعدادهم من ناحية مهنية ليكونوا لبنة حقيقية ترفع من مستوى الرياضة السعودية في مختلف الألعاب.

هذا وقد أنهت اللجنة الفنية المشرفة على دوري المدارس لكرة القدم بتعليم المنطقة الشرقية استعدادها لبدء المنافسات الرياضية بالمنطقة وفق خطة عمل اكتملت فيها اللجان التي أشرفت على عملية التسجيل لمدارس المنطقة كافة، وتوزيع جدوال المباريات وتحديد الملاعب والتجهيزات المطلوبة لبدء الدوري.