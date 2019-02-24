شكرا لقرائتكم خبر عن «جاب» النصر حمد الله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة) حافظ فريق النصر على آماله في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير حافظ فريق النصر على آماله في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن حقق فوزه الرابع عشر، على حساب ضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس (السبت) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في ختام الجولة 21 للدوري. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله من ركلة جزاء في الدقيقة 67 من عمر المباراة، وبذلك يصل النصر للنقطة 46 محتفظاً بالوصافة في الدوري، فيما مازال الفيحاء، في مركزه الرابع عشر برصيد 16 نقطة. وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة حقق فريق الفيصلي فوزاً مستحقاً على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف دون مقابل، ليقفز إلى المركز الثامن، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس ضمن لقاءات الجولة ٢١ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



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