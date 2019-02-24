الارشيف / اخبار الرياضه

هداف وأفضل لاعب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هداف وأفضل لاعب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

سلمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جائزة أفضل لاعب في الجولة 20، التي حصل عليها مهاجم نادي النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمد الله، عبارة عن مبلغ ١٠ آلاف ريال ودرع، جاء ذلك قبل انطلاق مباراة فريقي النصر والفيحاء في الجولة 21 ضمن دوري الأمير للمحترفين التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز. وحصد حمد الله، جائزة أفضل لاعب في الجولة للمرة الثانية، بعد أن كان تُوج بها في الجولة الـ13.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هداف وأفضل لاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا