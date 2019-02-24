شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز الأول على الفيحاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

كسر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله حاجز النحس الذي ظل ملازماً الفريق النصراوي في مواجهاته مع الفيحاء دورياً، وساهم بهدفه الوحيد ليسجل أول فوز تاريخي لفريق النصر ضد الفيحاء في مباريات الفريقين التي جمعتهما في الدوري السعودي للمحترفين بمختلف مسمياته.

والتقى الفريقان في الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات منذ صعود الفيحاء لدوري المحترفين قبل موسمين، فاز الفيحاء في مباراة واحدة في الموسم الماضي في الدور الثاني بهدف دون مقابل وتعادلا في لقاء الدور الأول الموسم الماضي بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادلا في الدور الأول هذا الموسم بهدف لمثله.