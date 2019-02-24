شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر الشاب» في المستوى الثالث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تُجرى مساء اليوم قرعة كأس العالم تحت 20 عاماً التي ستستضيفها بولندا في الـ23 من شهر مايو القادم، بمشاركة المنتخب الوطني الذي تأهل للمونديال بعد تحقيقه لقب كأس آسيا في إندونيسيا نوفمبر الماضي.

وغادر المدير التنفيذي لإدارة المنتخبات السنيّة عبدالله المنصور، ومدير المنتخب عمر الغامدي، ومسؤول تنسيق المعسكرات في إدارة المنتخبات السنيّة وائل باسلامة، مساء أمس، لحضور مراسم القرعة التي ستُسحب في تمام السابعة والنصف مساءً في «غدينيا آرينا» بمدينة غدينيا البولندية.

ووضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) المنتخب الوطني في المستوى الثالث إلى جانب منتخبات السنغال، والأرجنتين، والإكوادور، وأوكرانيا، والهندوراس، في حين جاءت بقية المستويات على النحو التالي: المستوى الأول: بولندا، البرتغال، الأوروغواي، فرنسا، أمريكا، المكسيك، والمستوى الثاني: مالي، نيجيريا، نيوزلندا، كولومبيا، كوريا الجنوبية، إيطاليا، والمستوى الرابع: اليابان، جنوب أفريقيا، بنما، النرويج، قطر، تاهيتي.