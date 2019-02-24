شكرا لقرائتكم خبر عن الأحول يتوج «المشاريع» ببطولة كلية الطب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - احمد المقدام (جدة)

رعى عميد كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز محمود الأحول مساء أمس الأول (الخميس) نهائي بطولة دوري موظفي المستشفى الجامعي، والتي جمعت فريقي المشاريع والصيانة العامة والفريق الإداري على ملعب المخيم الشبابي بجدة، وسط متابعة من وكيل كلية الطب الدكتور عمرو الحبشي، وانتهت المواجهة بفوز فريق المشاريع والصيانة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد للفريق الإداري.

وحظيت المواجهة بحضور جماهيري من منسوبي الجامعة، ساهم في إشعال روح المنافسة طيلة شوطي المباراة.

يُذكر أن البطولة هي الثانية التي تنظمها كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز، وتهدف إلى جمع موظفي المستشفى الجامعي من خلال تفعيل الأنشطة الرياضية والترفيهية والتي تعزز روح الألفة والإخاء بين منسوبي الكلية.