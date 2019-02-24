شكرا لقرائتكم فلافيو: بيترو أتلتيكو يسعى للفوز على الزمالك .. و جيرالدو يستحق الانضمام للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمادو فلافيو، مدرب بيترو أتلتيكو، إن فريقه يستهدف الفوز بالمباراة المقررة مع الزمالك اليوم الأحد ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتابع فلافيو«لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا ونتمنى الفوز غدا»، مشيرا إلى أن الزمالك سيتعرض لضغوط كبيرة،خلال المباراة كونه سيخوضها على أرضه، وليس أمامه حل سوى الفوز.

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وأضاف مدرب بيترو أتلتيكو «الزمالك فريق قوي، ويمتلك لاعبين ذو خبرة كبيرة، فضلا عن تصدره الدوري المصري».

وأشاد فلافيو بمستوى الأنجولي جيرالدو، لاعب الأهلي قائلاً: «لاعب كبير ويستحق الانضمام إلى الأهلي ومن الظلم مقارنته بي، كون مركزه لن يمكنه من إحراز أهداف كثيرة».

وأكد فلافيو أنه لم يتلق عرضا للعمل في الأهلي بعد اعتزاله، قائلاً «هيكون شئ جميل جدا لو اشتغلت بالأهلي»، مشيدا بأداء وليد أزارو، مهاجم الأهلي.