شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكتفى بختم تفويض الأندية لحضور العمومية الطارئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافق اتحاد الكرة علي طلب الجمعية العمومية للجبلاية ، بأن يتم الإكتفاء بختم تفويض حضور الجمعية العمومية من جانب النادي فقط ، والتراجع عن شرط ختم التفويض من جانب وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية لاعتماده كنوع من التيسير علي الاندية لحضور الجمعية العمومية .
كانت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وافقت رسميا علي الغاء بند ال٨ سنوات من لاءحة النظام الاساسي ، كما وافقت علي تشكيل المجلس من رئيس وناءب رئيس و9 اعضاء بينهم امرأة
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