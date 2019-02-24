شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكتفى بختم تفويض الأندية لحضور العمومية الطارئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق اتحاد الكرة علي طلب الجمعية العمومية للجبلاية ، بأن يتم الإكتفاء بختم تفويض حضور الجمعية العمومية من جانب النادي فقط ، والتراجع عن شرط ختم التفويض من جانب وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية لاعتماده كنوع من التيسير علي الاندية لحضور الجمعية العمومية .

كانت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وافقت رسميا علي الغاء بند ال٨ سنوات من لاءحة النظام الاساسي ، كما وافقت علي تشكيل المجلس من رئيس وناءب رئيس و9 اعضاء بينهم امرأة