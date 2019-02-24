شكرا لقرائتكم 5 دقائق نارية.. بيراميدز يرفض التأجيل .. وتركى يعود لرئاسة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى بيراميدز استعداده لخوض لقاء كأس مصر أمام الأهلى يوم 28 فبراير الجاري. وكتب بيراميدز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" فى انتظاركم فى الملعب يوم 28 متتأخروش علينا". وكان شد وجذب نشب خلال الأيام الماضية بين الأهلى الذى رفض قرار اتحاد الكرة باستبدال مباراة الدوري بالكأس وبين بيراميدز الطرف الأخر للأزمة. Advertisements كما أعلن تركى آل الشيخ العدول عن قراره ببيع حصته فى نادى بيراميدز لنائبه.

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