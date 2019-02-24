شكرا لقرائتكم عمرو سليم : وزير الرياضة ومحافظ البحر الاحمر دعما اتحاد التايكوندو و بطولة العالم هدفنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر دعما البطولة بشكل قوى وكانا أحد أهم الاسباب للنجاح الكبير لهذه البطولة.

وأشار عمرو سليم أن منذ أختيار الغردقة لإقامة هذه البطولة وجدنا ترحاب كبير من قبل المحافظ بالاضافة الى دعم وزارة الشباب في تذليل كافة العقبات .

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أوضح عمرو سليم أن المستوى الكبير الذى ظهر عليه اللاعبين خلال بطولة مصر الدولية يؤكد أن الخطة الموضوعه من قبل اللجنه الفنية للاتحاد تسير وفق ماتم الاتفاق عليه وحتى اولمبياد طوكيو2020

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو أن بطولة العالم للتايكوندو بمدينة مانشيستر الانجليزية ستكون صعبة للغاية لكننا واثقين في جميع اللاعبين لتحقيق نتائج ايجابية مؤكدا ان هناك معسكرات خارجية للاعبين من اجل الاستعداد لهذه البطولة

وكان اتحاد التايكوندو قد عقد مؤتمرا صحفيا على هامش بطولة مصر الدولية للتايكوندو والتى تستضيفها مصر في الفترة من 21 وحتى 24 فبراير الجارى