شكرا لقرائتكم بث مباشر.. ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم لكم "موقع الخليج 365" بث مباشر للمباراة الهامة التى تقام اليوم بين ليفانتي وريال مدريد فى إطار الجولة الـ 25 من الدورى الإسبانى.

وستقام المباراة على ملعب "سيوتات دى فالنسيا" معقل ليفانتي فى العاشرة إلا الربع مساءا، وستذاع على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويسعى ريال مدريد للفوز لتعويض خسارنه اللمفاجئة فى الجولة السابقة أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف على ملعب "سانتياجو برنابيو"، والتى أدت إلى تراجع الفريق إلى المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بفارق 12 نقطة عن برصلونة المتصدر، والذى تغلب أمس على إشبيليه فى ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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ومن المنتظر أن يستمر غياب الدولى الإسبانى إيسكو لعدم الجاهزية البدنية والفنية، عقب عودته من الإصابة، وهو ما ينطبق أيضا على لاعب الوسط ماركوس يورينتى.

وسيغيب عن لقاء اليوم القائد سيرجيو راموس لتعرضه للطرد فى لقاء جيرونا الأخير.