نجاحات إماراتية في «عربي الجودو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو اجتماعه الدوري أمس على هامش فعاليات البطولة العربية للأندية الأبطال المقامة بمدينة مراكش المغربية، والتي تختتم اليوم وتشهد مشاركة 32 فريقاً في مقدمتهم فريقا الشارقة واتحاد كلباء بجانب مشاركة محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد عضو المكتب التنفيذي العربي ممثلاً للجودو الإماراتي.

وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في دعم الجودو العربي ومن أبرز تلك التوصيات، إقامة البطولة العربية لمنتخبات الناشئين والشباب والرجال في الأردن، فيما تستضيف تونس البطولة العربية المفتوحة «أندية ومنتخبات» للبراعم والأشبال والناشئين.

وكان لاعب منتخبنا الوطني للناشئين وفريق نادي اتحاد كلباء أحمد جاسم الثميري، حقق أول فضية لجودو الإمارات في البطولة في وزن تحت 60 كجم لفئة الشباب، وكان محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، هنأ اللاعب ووجه بصرف مكافأة نقدية عاجلة له من قبل الاتحاد ليكون حافزاً له ولبقية اللاعبين الصاعدين، كما حقق لاعبو الشارقة واتحاد كلباء نتائج جيدة في أول مشاركة عربية لهم.