يوسف ميرزا يفوز ببطولة الإمارات للدراجات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز يوسف ميرزا ببطولة الإمارات للدراجات فردي ضد الساعة والتي نظمها اتحاد الدراجات صباح أمس في منطقة الحمرية لمسافة 40 كم وبمشاركة 11 لاعباً من مختلف أندية الدولة، ونجح ميرزا في قطع مسافة السباق في فترة 51:50 دقيقة ليتوج اللاعب بالسباق وهو يأتي ضمن استعدادات منتخب الإمارات للمشاركة في طواف الإمارات الذي ينطلق اليوم، وحل في المركز الثاني اللاعب جابر المنصوري من نادي شباب الأهلي بينما جاء في المركز الثالث أحمد المنصوري من نادي شباب الأهلي أيضاً.

وفي سباقات أخرى نظمها الاتحاد يوم الجمعة في منطقة الحمرية أيضاً لفئات الناشئين والإناث لمسافة 40 كلم والأشبال لمسافة 20 كلم والبراعم لمسافة 10 كلم على شكل دورات بمشاركة 172 دراج في مختلف الفئات، فاز ستورم بينجامين من نادي النصر بالمركز الأول وجاء في المركز الثاني لانسي لوماويناي من نادي النصر أيضاً أما المركز الثالث فكان من نصيب عبدالله جاسم سيف من نادي العربي.

وفي فئة الإناث فازت طرفة محمد من نادي أبوظبي بالمركز الأول، ثم صفية مختار في المركز الثاني من نادي أبوظبي أيضاً، ثم جاءت في المركز الثالث شيخه عيسى من نادي النصر، أما فئة الأشبال فجاء في المركز الأول مايد حسين قاسم من نادي شباب الأهلي وحل ثانياً عيد ماجد الشامسي من نادي الحمرية وجاء في المركز الثالث محمد خميس من نادي شباب الأهلي دبي.

وفي فئة البراعم جاء في المركز الأول علي أحمد من نادي الشارقة وفي المركز الثاني سلطان أحمد الشامسي من نادي الحمرية، وجاء في المركز الثالث نصيب محمد حميد من نادي أبوظبي.

وفي نهاية السباق قام عبدالكريم الزرعوني المدير المالي للاتحاد، ونايف جكة الأمين العام المساعد للاتحاد بتتويج الفائزين والفائزات في السباقات، وقام بتحكيم السباق الحكم العام عبدالله الحوسني وحكم الوصول سيف الشرقي، والحكم الميقاتي نرمين محمد، والحكم الثاني علي اليعربي، والحكم الثالث وليد الشامسي، والحكام المساعدين محمد السعدي، عبدالله الناخي ويوسف المعيني وعبدالله الناخي.