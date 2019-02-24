حمدان بن محمد يشهد منافسات مهرجان ختامي الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في عاصمة ميادين الهجن بالوثبة «ختامي الوثبة 2019»، الذي يقام بمشاركة أكثر من 15 ألف مطية من هجن أصحاب السمو الشيوخ وملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، وملاك هجن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع سموه منافسات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت في الفترة المسائية، ضمن فعاليات اليوم الرابع للمهرجان، وكانت الإثارة عنوان منافسات سن اللقايا الابكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصايل أمس.

وتوجت هجن الرئاسة ب 3 رموز «هاتريك» ، فيما ذهب الرمز الرابع لهجن العاصفة، في ظل منافسة قوية من الشعارات الكبرى على حصد المراكز الأولى في المنافسات التي تضمنت 14 شوطاً، خصوصاً في الأشواط الأربعة الأولى الرئيسية.

وتوجت هجن الرئاسة بأول رموز اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بعد أن ظفرت «الوثبة» بقيادة المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي بكأس اللقايا الابكار المحليات، والجائزة المالية نصف مليون درهم، وشهد الشوط منافسة شديدة بين «الوثبة» و«روعة» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، وجاءت الأخيرة في المركز الثاني، بينما حلت في المركز الثالث «إنجاز» لهجن العاصفة.

وسيطرت هجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيسي الثاني، حيث حلق «شاهين» بقيادة المضمر راشد محمد المنصوري بالرمز والناموس وحصد بندقية اللقايا الجعدان المحليات، وجائزة الشوط المالية وقدرها 400 ألف درهم، فيما جاء «شاهين» بقيادة المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث حل «الجارح» بقيادة المضمر محمد عتيق المهيري.

وأهدت «شنذارة» هجن العاصفة أول رموز الشعار الكبير في ختامي الوثبة 2019 بعد أن حلقت بكأس اللقايا الابكار المهجنات، في الشوط الرئيسي الثالث، وسط تألق من مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي الذي قاد «شنذارة» نحو المركز الأول.

كما سيطرت هجن العاصفة على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الثالث، إذ احتلت البكرة «سياسة» بقيادة المضمر غياث الهلالي وصافة الشوط، فيما جاءت «الظبي» لهجن العاصفة أيضاً في المركز الثالث.

وعادت هجن الرئاسة لتسجل "هاتريك" في الشوط الرئيسي الرابع بعد أن انتزع «شاهين» بندقية اللقايا الجعدان المهجنات، ليحقق المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي ثاني رمز شخصي له في منافسات اللقايا. أما المركزان الثاني والثالث فكانا من نصيب هجن الرئاسة والمضمر محمد عتيق المهيري عن طريق «مدمر» و«رزين».

وتوج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز وسط سعادة بالغة من المضمرين أصحاب الإنجاز.

هذا وتصدرت «هملولة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي وانتزعت ناموس أول أشواط الفترة الصباحية المخصص لهجن أصحاب السمو الشيوخ «اللقايا» لمسافة 5 كلم، وفي الشوط الثاني انتزعت «الشاهينية» لهجن العاصفة ناموس الشوط متفوقة على منافساتها لتحرز المركز الأول مع المضمر غياث الهلالي.

وعاد الشعار الأحمر وحصد النقطة الثانية مع «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي ليحقق المركز الأول وناموس الشوط، وفي الشوط الرابع دخل شعار هجن العاصفة على الخط مرة أخرى وتفوق مع «شاهين» بقيادة المضمر غياث الهلالي، وفي الشوط الخامس واصلت هجن الرئاسة الحضور لتضيف النقطة الثالثة مع «الشاهينية» بقيادة المضمر ماجد أحمد الخييلي، وفي الشوط السادس عادت هجن العاصفة وحصدت ناموس الشوط السادس والنقطة الثالثة مع «الشاهينية» مع المضمر غياث الهلالي، وفي الشوط السابع انتزع «شاهين» لهجن الرئاسة ناموس الشوط والمركز الأول بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، وفي الشوط الثامن تقدم «مذخور» لهجن النايفات على منافسيه محققاً أول المراكز مع المضمر راشد خلفان المري، وفي تاسع أشواط الفترة الصباحية ظهرت هجن زعبيل وناموس الشوط والمركز الأول مع «الشاهينية» بقيادة المضمر راشد محمد بن مروشد، وفي الشوط العاشر كان الموعد مع «سمحة» لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بقيادة المضمر مسري سالم بالعرطي الحميري والتي جاءت في المركز الأول.