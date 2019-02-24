حمدان بن راشد يعتمد موعد سباق القفال للسفن الشراعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية موعد النسخة التاسعة والعشرين من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم مباشر ورعاية كريمة من سموه كمسك ختام الموسم الرياضي البحري كل عام.

وحدد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الحدث يوم السبت الموافق 27 إبريل المقبل موعداً لإقامة الحدث الذي سينطلق من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ دانة الدنيا دبي لمسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً.

يعد سباق القفال أهم الأحداث الرياضية البحرية في الدولة والذي ينتظره جميع شرائح المجتمع في الدولة باعتباره كرنفالاً تراثياً يجسد ماضي الآباء والأجداد في رحلات البحث عن لقمة العيش في الخليج العربي وملامح كرنفال العودة إلى الساحل بعد عناء شهور هناك.

ويحرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم دائماً على تطوير السباق الذي انطلقت مسيرته منذ عام 1991 وبات بفضل المتابعة والدعم والتوجيهات المستمرة لسمو راعي الحدث موعداً سنوياً وكرنفالاً تراثياً يتزامن مع نهاية فعاليات الموسم الرياضي البحري لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ليكون مسك ختام للفعاليات الرياضية البحرية المتنوعة وأغلى النواميس البحرية حيث يصل مجموع جوائزه 10 ملايين درهم.

ومن المنتظر أن يشهد السباق في نسخته التاسعة والعشرين مشاركة ما يزيد عن 3000 شخص على متن أكثر من 120 سفينة ستبحر من جزيرة صير بونعير باتجاه خط النهاية في شواطئ جميرا مرورا بجزيرة القمر (نيوة بن حنظول) التي تعد خط النهاية الأول ونقطة عبور قبل التوجه إلى خط النهاية.

ورفع أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على دعمه المتواصل للرياضة بشكل عام والرياضات البحرية بشكل خاص وحرصه المستمر على إحياء الموروث البحري الحضاري لدولتنا من خلال إقامة سباق القفال السنوي والذي يصل إلى النسخة التاسعة والعشرين.

وقال المهيري إنه لولا الدعم والمتابعة المستمران من سموه لهذا الحدث ما كان له أن يصل إلى كل هذا النجاح والاستمرار من عام إلى آخر حتى أصبح عرساً ينتظره القاصي والداني في الدولة وكرنفالاً رائعاً يجمع أفراد الأسرة (الجد والأب والابن) مجددا ذكريات الماضي ومؤكدا على ارتباط أهل الإمارات بالبحر والذي شكل الملاذ الآمن في الماضي.

وأضاف المهيري أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي ومتابعة الإخوة في مجلس الإدارة سيبدأ في التحضير مبكرا وقبل أكثر من 60 يوما للتجهيز والعمل على إنجاح التظاهرة الكبيرة مثل كل عام بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدولة والمؤسسات الوطنية المختلفة من أجل مواصلة العمل لإنجاح الحدث الكبير وفي مقدمة تلك الجهات القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) ومؤسسة دبي للإعلام وبلدية دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية والإدارة العامة للدفاع المدني.