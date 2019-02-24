تتويج السويسرية بليندا بلقب بطولة دبي للتنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

توجت السويسرية بليندا بينشيتش المصنفة 45 عالمياً، ببطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات، بعد فوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة الرابعة على العالم وحاملة لقب دبي للعام 2013، بمجموعتين لمجموعة واحدة جاءت نتائجها «6-3 و1-6 و6-2» وذلك في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس بملعب سوق دبي الحرة، ودامت ساعة و43 دقيقة.

وقام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد التنس، برفقة النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين، ونائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي لسوق دبي الحرة، ومدير البطولة صلاح تهلك، وأمين عام اتحاد التنس ناصر يوسف، ونائب الرئيس لشؤون التسويق شينيد السباعي، ورئيس رابطة محترفات التنس العالمي الأمريكية ميكي لاولر، بتتويج بطلات النسخة 19 لبطولة السيدات التي بلغ إجمالي جوائزها 2.82 مليون دولار.

ويعد لقب بطولة دبي الأول للاعبة السويسرية تاريخياً ضمن فئة بطولات اللاعبات المحترفات لفئة «برايم» التي تمنح البطلة 500 نقطة فما فوق، حيث إن انتصارات السويسرية السابقة جاءت جميعها للفئات الأدنى.

وبفوزها أصبحت بينشيتش، ثاني لاعبة سويسرية تحقق لقب تنس دبي بعد مواطنتها مارتينا هينجيز الفائزة بلقب النسخة الأولى عام 2001.

وحصلت بينشيتش بفوزها في دبي على جائزة المركز الأول البالغة 520 ألفاً و615 دولاراً، بالإضافة إلى 900 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفها العالمي، فيما حصلت التشيكية كفيتوفا على الجائزة المالية للمركز الثاني البالغة 260 ألفاً و310 دولارات، و584 من النقاط.