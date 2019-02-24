مواهب واعدة في بطولة المواي تاي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب، التي انطلقت أمس الأول بصالة نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، وينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، تزامناً مع «عام التسامح»، مشاركة واسعة من لاعبي المراحل العمرية على مستوى الدولة، وشارك فيها 250 لاعباً من مختلف أندية الدولة، وأسفرت نتائج مباريات الدور التمهيدي لمختلف الفئات ما بين سن 14 و15سنة عن فوز اللاعب المغربي محمد بن جنة على اللاعب جودي في وزن تحت 52 كجم، وذلك بالضربة الفنية القاضية، وفاز اللاعب محمد عزيز على اللاعب غسان بطاينة في وزن تحت 60 كجم، كما فاز اللاعب محمد طارق المهيري على زايد الظاهري.

وفي الفئة الثانية للشابات فازت اللاعبة كيندا على نورا في وزن تحت 52 كجم، وفازت سلامة عبدالعزيز على إيلين في وزن تحت 63.5 كجم، وشهدت تصفيات الدور التمهيدي التي شهدها عدد من المسؤولين والرياضيين، تألق أكثر من لاعب ولاعبة، مما شكل إضافة حقيقية لدعم المنتخبات الوطنية العمرية خلال الاستحقاقات الرياضية المقبلة.