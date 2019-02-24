رباعية للتعاون والوحدة وفوز صعب للشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



قفز الشباب للمركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه القادسية بهدف دون مقابل ضمن الجولة 21، بذلك رفع «الليث» رصيده إلى 40 نقطة، في حين تلقى القادسية خسارته الثالثة توالياً واستقر على 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

يدين الفريق الشبابي لقائده الجزائري جمال بالعمري الذي سجل الهدف الوحيد من تسديدة قوية على يمين الحارس الأسترالي جاك دونكان. في بريدة فاز التعاون على الباطن 4-1 ،وتقاسم عبد الفتاح آدم والكاميروني توامبا تسجيل أهداف التعاون بواقع هدفين للأول «19 و50» ومثلها للثاني«70 و76»، وقفز توامبا لوصافة الهدافين برصيد 15 هدفاً خلف الفرنسي جوميز مهاجم الهلال المتصدر برصيد 18 هدفاً، في حين أحرز البرازيلي جوناثان هدف الباطن «79».

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع استعاد الوحدة نغمة الانتصارات على حساب فريق أحد 4-1.