«نمشي معاً» تنطلق في الفجيرة غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً الاثنين تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مبادرة «نمشي معاً» التي تنظمها اللجنة العليا للأولمبياد الخاص 2019 ووزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص 2019 وبرنامج المدن المضيفة في الإمارة من ممشى مسجد الشيخ زايد بالفجيرة.

وتنظم الفعالية التي ستنطلق في العاشرة صباحاً تمهيداً للفعاليات المصاحبة والداعمة لاستضافة دولة الإمارات الألعاب العالمية الأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي مارس المقبل حيث تهدف إلى تسليط الضوء على فئة أصحاب الهمم وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية الإيجابية بين جميع فئات المجتمع.

وتأتي مبادرة «نمشي معاً» ضمن أجندة إمارة الفجيرة وبرامجها المصاحبة للأولمبياد الخاص بما فيها «شعلة الأمل» التي ستنطلق من الفجيرة في الرابع من مارس و برنامج المدن المضيفة الذي تستضيف فيه الفجيرة من 8 حتى 11 مارس القادم 405 لاعبين من أصحاب الهمم من 11 دولة وجنسية مختلفة في تأكيد على دعم توجهات ورؤية دولة الإمارات في المشاركة الإنسانية وترسيخ قيم التسامح الثقافي بين مختلف الجنسيات حول العالم.