سعود بن صقر يستقبل وفد اتحاد الجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن رياضة الجوجيتسو أصبحت تتمتع بحضور واهتمام دولي واسع ، وذلك بعد استقطاب اللعبة وفوداً من المحترفين على مستوى العالم للمنافسة على ألقاب البطولات الدولية التي تنظمها الدولة نتيجة للدعم اللامحدود الذي أولته القيادة الرشيدة لهذه الرياضة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمنطقة الظيت أمس وفداً رسمياً من اتحاد الإمارات للجوجيتسو وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي عقدت منافسات نسختها الخامسة في الإمارة على مدى يومي الجمعة والسبت.

وضم الوفد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو عضو مجلس الإدارة ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد وعبدالله سالم الزعابي مدير الإدارة الفنية بالإنابة.

وأشاد سموه بالجهود الريادية التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في سبيل ترسيخ مكانة هذه الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، حيث استطاعت الدولة أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة على الخارطة العالمية للرياضة إلى جانب نشر اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل الأندية والمراكز الرياضية في جميع إمارات الدولة.

من جانبه تقدم محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو عضو مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على الاستقبال والدعم الكبير لأبنائه الرياضيين والذي أسهم في تعزيز رصيد الدولة من الإنجازات والنجاحات.

وأشاد الظاهري باهتمام ورعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة لبطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي يقدم لها الدعم والرعاية المباشرة كل عام في دلالة على حرصه ومتابعته الدائمة.

واختتمت أمس بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول،

وشهدت منافسات اللاعبين (بالبدلة) أعداداً كبيرة من مختلف فئات الناشئين والكبار والأساتذة، في مشهد يؤكد على مستوى البطولة المتميز، والدعم الجماهيري من داخل الدولة وخارجها.

وحضر البطولة في اليوم الثاني، محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد سلطان يوسف النعيمي المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، وجمال سيف الجروان عضو مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وأحمد علي المهبوبي، رئيس لجنة تطوير الأندية عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الإماراتي، ومحمد حميدان الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتصدر نادي العين ترتيب الأندية العام في البطولة بإجمالي 2050 نقطة، فيما حقق المركز الثاني نادي «أيه إف إن تي» بإجمالي 1680 نقطة، ونادي الوحدة في المركز الثالث بإجمالي 1650.

وشهدت منافسات اليوم الثاني توزيع 100 ميدالية ذهبية، و90 فضية و69 برونزية، والتي تقاسمها اللاعبون من مختلف الجنسيات بصعودهم إلى منصة تتويج البطولة.

وتحظى البطولة بأهمية استراتيجية بالنسبة للاعبي الجوجيتسو على المستويات المحلية والدولية كونها آخر فرصة للاعبين ضمن الموسم الرياضي 2018 - 2019 لرفع نقاط تصنيفهم العام وفق التصنيف الدولي المعتمد لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، قبل الوصول إلى بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستنطلق في أبريل/‏‏نيسان المقبل.

واستقبلت البطولة خلال منافسات اليوم الثاني لجنة برنامج «المدن المضيفة» للأولمبياد الخاص 2019، وذلك في إطار جولة البرنامج الذي انطلق في الثامن من يناير/‏‏كانون الثاني الماضي .

وأهدى نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، درعاً تذكارية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو تكريماً لجهودهم الفاعلة والمتميزة في تعزيز حضور رياضة الجوجيتسو وتطويرها وانتشارها.

وأعرب محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن فخره بالحضور الاستثنائي والكبير في مدرجات الصالة الرياضية الذين توافدوا جمهوراً ومحبين ومتابعين لرياضة الجوجيتسو بالإضافة إلى زيارة المسؤولين والشخصيات الاعتبارية على مستوى إمارة رأس الخيمة.

هذا وواصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والدولي للجوجيتسو حملته التوعوية «لا للمنشطات» التي تم إطلاقها في أواخر العام الماضي وتستهدف لاعبي الجوجيتسو وجماهيرها للتعريف بمخاطر المنشطات والمواد المحظورة وتأثيرها على الرياضيين وانعكاساتها القصيرة وبعيدة المدى على مسيرتهم المهنية والاحترافية.

وفي هذا الإطار، وفر الاتحاد منصة عرض على هامش البطولة ضمت خبراء ومتخصصين في مواضيع العقاقير والمنشطات، للإجابة على استفسارات اللاعبين والمهتمين في هذا السياق.