نهيان بن زايد: طواف الإمارات مفخرة رياضية نقدمها للعالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أن طواف الإمارات يعد حدثاً عالمياً تفخر به الدولة والمنطقة بأكملها ويرسخ مكانة وسمعة الإمارات على الصعيد الدولي في المجال الرياضي.

وشدد سموه على أن الطواف جاء استثماراً للنجاحات الكبيرة التي سجلها طوافا أبوظبي ودبي الدوليان خلال السنوات السابقة ونتاجاً للأصداء الإعلامية العالمية الكبيرة التي حققها الحدثان البارزان ليمثل الطواف بادرة رياضية موحدة تسعى بها الدولة للمحافظة على إنجازات المرحلة الماضية بإضافة إنجازات جديدة يخلدها التاريخ.

ورحب سموه بالفرق والدراجين العالميين المشاركين في الطواف في نسخته الأولى الذي جاء بعد دمج طوافي أبوظبي ودبي الدوليين..مشيراً سموه إلى أن الطواف الجديد سينقل للعالم مدى التطور العمراني والنهضة الحضارية التي تعاصرها الدولة في مختلف المجالات، إضافة إلى التعريف بالتنوع الجغرافي والمعالم التاريخية والتراثية والسياحية المتميزة التي تملكها الدولة.

وقال سموه إن إقامة طواف موحد يحمل اسم طواف الإمارات يمثل مبادرة وطنية رائدة تستلهم الفكر السديد والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة من أجل دعم استدامة النجاحات الرياضية التي حققها الطوافان في فترة وجيزة ومن دون شك فإن طواف الإمارات يجسد ويرسخ استدامة أهدافنا وخططنا وبرامجنا الطموحة التي نتطلع إليها بثقة كبيرة لدفع عجلة التنمية بما يسهم في رفعة الوطن وإعلاء رايته عالمياً.

وأضاف سموه أن الطواف بحلته الجديدة وتزامنه مع شعار «عام التسامح» يؤكد الرسالة السامية للدولة وانفتاحها بسلام على جميع شعوب العالم لتغدو أرض الإمارات ملتقى للثقافات والتعايش السلمي في وطن التسامح والسعادة.

وأشار سموه إلى أن الطواف يرسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للرياضة بما يتوافق مع استراتيجية الدولة الساعية للمركز الأول في كل المجالات إضافة إلى أنه يمثل امتداداً مهماً للمسيرة التنموية المباركة التي تقود سفينتها قيادة حكيمة تؤمن بدور الإنسان وتعمل من أجله باعتباره مفتاح الحياة ومحور النجاح بمقدرته الكبيرة على صنع الفارق نحو استشراف المستقبل وكسب التحديات.

وقال سموه: نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي ظل القيادة الحكيمة نولي أهمية كبيرة لتحقيق النجاحات الداعمة لتفوق القطاع الرياضي بما يدعم ويعزز رحلة حصاد الإنجازات التي تصنعها الدولة بسواعد أبنائها وبناتها المخلصين وإيماناً من قناعة القيادة الرشيدة بأن الشباب هو الحاضر والمستقبل وأن الرياضة مصدر للإلهام والطاقة الإيجابية والتفاؤل بما لها من دور مهم في تكوين مجتمع رياضي صحي قادر على الإبداع والتميز.

وشدد سموه على أن مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع مجلسي دبي والشارقة الرياضيين كان حريصاً على إحداث نقلة نوعية في تنظيم الدولة سباقات الدراجات الهوائية من خلال تنظيم طواف عالمي موحد يساهم في تعزيز سمعة ومكانة الدولة رياضياً إضافة إلى تمكين القطاع الرياضي من الوصول لمبتغاه من دعم واستمرارية لتميزه.

وأضاف سموه: الدولة نجحت في استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية المتنوعة التي ساهمت بشكل كبير وتركت آثاراً ايجابية على فئات المجتمع الذي وضع الرياضة في أولويات حياته واتخذ منها نمطاً مهماً لتغيير أسلوبه وهو هدفنا الدائم كما حرصنا أيضاً على تفعيل الرياضة المجتمعية وتوفير المناخات الملائمة عبر أجندة فعاليات متنوعة تناسب كافة فئات المجتمع وترجمة أهدافنا بشكل أكبر فكان العمل والجهود منصبة ومركزة على أكثر من محور لتأتي النتائج متوائمة من حيث القيمة الكبيرة للعائدات الاقتصادية والتسويقية والسياحية والإعلامية للفعاليات الرياضية العالمية.

وأكد سموه أن الجميع يتطلع بآفاق واسعة وثقة كبيرة للنسخة الأولى من طواف الإمارات معرباً سموه عن فخره بقيمة الحدث ومكانته، والثقة في أن الطواف سيسجل المزيد من الإنجازات، التي ستضع الدولة بمعالمها التاريخية والثقافية والحضارية والسياحية أمام أنظار العالم خلال 7 أيام متواصلة.

وتمنى سموه للجميع التوفيق والنجاح متقدماً سموه بالشكر والتقدير لكافة الشركاء والرعاة والداعمين ودورهم الكبير في دعم مسيرة الطواف والإسهامات الكبيرة التي جعلت من الحدث منصة لتلتقي من خلالها الرياضة بالحضارة والثقافة والتاريخ.

هذا وتتجه أنظار العالم نحو انطلاقة النسخة الأولى لطواف الإمارات الذي ستدشن أولى مراحله اليوم في جزيرة الحديريات بمرحلة «أدنوك» في سباق الفرق (ضد الساعة) في العاصمة أبوظبي، ويستمر حتى 2 مارس المقبل بمشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات في السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وتنطلق المرحلة الافتتاحية للطواف بتمام الساعة 2:30 ظهراً بشعار (مرحلة أدنوك) في جزيرة الحديريات، وتبلغ مسافة المرحلة 16 كم، ومن المتوقع أن يسدل الستار عليها عند الساعة الرابعة و40 دقيقة، وسوف يحظى المتسابق الأول من الفريق الأسرع الذي يجتاز خط النهاية بشرف ارتداء «القميص الأحمر»، القميص المخصص لمتصدر الترتيب العام وهو برعاية طيران الإمارات، بحيث يدخل المرحلة الثانية وهو مرتدياً القميص الأحمر، فيما تقام المرحلة الثانية (184كم) بشعار الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بتقديم مجلس أبوظبي الرياضي انطلاقا من حلبة ياس مرورا بميناء خليفة ومتحف اللوفر باتجاه كورنيش أبوظبي عند سارية العلم الكبير التي ستشهد الختام، فيما تقام المرحلة الثالثة (177كم) في مدينة العين بشعار مرحلة دائرة النقل، بداية من جامعة الإمارات وصولاً لقمة جبل حفيت مع ارتفاع ل1025 متراً، وبعدها سينتقل الطواف لإمارة دبي يوم 27 فبراير، حيث ستقام المرحلة الرابعة (205كم) مرحلة بلدية دبي (نخبة المراحل) انطلاقا من منطقة جزيرة النخلة جميرا ختاماً عند سد حتا بارتفاع لمسافة 200 متر، ومن ثم ستقام المرحلة الخامسة في إمارة الشارقة (181كم) «مرحلة الشارقة» من جزيرة العلم في خورفكان إلى الشارقة، وتليها مرحلة إمارة رأس الخيمة (180كم) بشعار «رأس الخيمة العقارية».

وستقام المرحلة السابعة والختامية يوم 2 مارس «مرحلة دبي» لمسافة (154كم) بداية من سفاري بارك والختام في منطقة سيتي ووك، وتجمع هذه المرحلة بين السرعة والتحمل.

وتبلغ المسافة الإجمالية لطواف الإمارات 1,090كم مع ارتفاع يصل إلى 1500 متر خصوصا في المراحل الجبلية التي تشملها المراحل الثالثة والرابعة والسادسة.

«مبادلة» الداعم الرسمي للحدث

وقّعت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» اتفاقية شراكة مع طواف الإمارات 2019، لتصبح بموجبها الداعم الرسمي للسباق العالمي الوحيد الذي يقام في الشرق الأوسط.

جرى توقيع اتفاقية الشراكة بمقر «مبادلة» من قبل عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وحميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة».

وبموجب اتفاقية الرعاية قدمت «مبادلة» دعمها لسباقات طواف الإمارات المجتمعية التي تتألف من أربعة سباقات جرى ثلاثة منها في جزيرة الحديريات بأبوظبي والعين ودبي، فيما تبقى السباق الرابع والختامي الذي سيقام في الأول من مارس/آذار في رأس الخيمة، دعماً للتفاعل المجتمعي وحرصاً من «مبادلة» على تعزيز دور الرياضة كنمط للحياة المثالية.

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خطة لتأمين الطواف

تنفذ شرطة أبوظبي خطة مرورية شاملة لتأمين خطوط سير سباق طواف الإمارات للدراجات بأبوظبي والعين.

وأوضح العميد محمود يوسف مدير إدارة المراسم والمهام في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن مرحلة السباق بجزيرة أبوظبي يبلغ طولها نحو 184 كيلو متراً، و ينطلق السباق من جزيرة ياس في الحادية عشرة والنصف صباحاً مروراً ببعض الطرق منها، شارع السعديات، شارع الرحبة، شارع ميناء خليفة، شارع الشليلة، شارع الشهامة أبوظبي، جسر المطار الجديد.

وأشار إلى أن الدوريات المرورية بأبوظبي ستقوم بتأمين خطوط سير السباق، والإشراف الميداني عليها من بداية انطلاقه، لافتاً إلى أنه سوف يكون هناك إغلاق جزئي مؤقت لحركة السير والمرور على بعض الطرق.

من جهة أخرى أكملت إدارة مرور منطقة العين بمديرية المرور والدوريات استعداداتها لخطط تأمين خط سير سباق طواف الإمارات، في مرحلته الثالثة وتبلغ مسافته 178 كم.

وذكر العقيد أحمد محمد الزيودي مدير إدارة مرور منطقة العين، أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من سباق طواف الإمارات للدراجات من أمام مباني جامعة الإمارات الساعة 12:15 ظهراً وتنتهي على قمة جبل حفيت حوالي الخامسة مساء.

وقال الرائد راشد محمد الشامسي رئيس قسم المراسم والفعاليات بالإدارة إنه سيتم إغلاق عدد من الطرق جزئياً في مدينة العين في فترة السباق.

الدراجون المشاركون : حدث عالمي مهم

أكد الدراجون المشاركون أهمية الحدث على مستوى العالم، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في المنافسات التي ستنطلق اليوم، كما وجهوا الشكر إلى الإمارات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بمتحف اللوفر في العاصمة أبوظبي بمشاركة 6 من الدراجين، وأكد ماركو كافانديتش دراج فريق «دايمنش داتا» أن إقامة الطواف في الإمارات السبع سوف يصب في صالح الحدث.

ومن جانبه، شدد أليكساندرو فالفيردي دراج فريق «موفي ستار» إن دمج طوافي أبوظبي ودبي تحت مسمى واحد سوف يضاعف من قوة الحدث والمنافسة بين جميع المشاركين.

وبدوره أشاد فيفاني من فريق «كويك» بالتنظيم الرائع من جانب اللجنة المنظمة، مؤكداً أن الإبداع ليس غريباً على الإمارات.

ويقول فيرناندو جافييرا دراج «فريق الإمارات»: تنظيم طواف الإمارات له مكاسب كبيرة للغاية على الصعيدين الرياضي والسياحي.