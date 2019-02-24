تورينو يدخل الصراع الأوروبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل تورينو الصراع على المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية بفوزه على أتالانتا 2-صفر في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وصعد تورينو إلى المركز السابع برصيد 38 نقطة على حساب أتالانتا الذي يملك الرصيد ذاته.

وكان ميلان افتتح هذه المرحلة الجمعة بفوزه صريح 3-صفر على إمبولي ليعزز رصيده في المركز الرابع، الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

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