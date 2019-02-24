نجاح كبير لمنافسات الناشئين ببطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمود شرف

شهدت منافسات الناشئين في النسخة السابعة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور مشاركة مميزة وبلغ عدد المشاركين 160 متسابقاً في فئة الناشئين،

وشهد تتويج الفائزين راشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي في المركز، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد كبير من الحضور.

في الشوط الأول من بطولة الناشئين «تبع فرخ - رئيسي» جاء في المركز الأول ماجد سالم ماجد سالم الكتبي بواسطة «ما يهاب» وحل ثانياً حمد راشد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بواسطة الصقر «فلفل» وكان المركز الثالث من نصيب خليفة خالد جمال سيف محمد الحريز.

وفي الشوط الثاني «تبع جرناس - رئيسي»، كان الفوز من نصيب راشد حمدان أحمد بن الشيخ مجرن الكندي ، وجاء في المركز الثاني راشد سلطان أحمد ثاني عتيق الفلاسي، وحلّ ثالثاً حمدان خليفة أحمد بن مجرن المرر.أما الشوط الثالث «جير تبع فرخ رئيسي» فكان الفوز لسلطان مصبح محمد خميس الشدي بعد أن حصد الصدارة، وحلّ أحمد عبيد خليفة بودهوم المهيري في المركز الثاني وحصل حمدان عبيد خليفة بودهوم المهيري على المركز الثالث.

وفي الشوط الرابع «جير تبع جرناس رئيسي» حصد حمدان خليفة أحمد بن مجرن المرر المركزين الأول والثاني عبر كل من «100» و «مدريد 32» على التوالي، وحل ثالثا حمدان عبيد خليفة بودهوم المهيري .

وأعربت سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن سعادتها الكبيرة بنجاح بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، وأشادت بما تقدمه البطولة من إضافة للرياضات التراثية، وقالت: بفضل بطولات فزاع للصيد بالصقور، أصبحنا نرى أجيالاً جديدة تمارس الرياضات التراثية، وهي رياضات مهمة ويجب على الأهل تشجيع أبنائهم على عدم التعلق بالآيباد والأجهزة المحمولة و تحفيزهم على ممارسة الرياضات التراثية.