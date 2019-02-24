شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة بنت سعود تشارك في مبادرة «نمشي معاً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي وبحضور موزة المسافري مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في رأس الخيمة والنقيب موزة راشد الخابوري مديرة فرع البرامج المجتمعية بالشرطة المجتمعية وعدد كبير من سيدات المجتمع في إمارة رأس الخيمة، في مبادرة «نمشي معاً» في منطقة ميناء العرب برأس الخيمة، والتي أطلقتها اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية أبوظبي 2019» بهدف إشراك ودمج أصحاب الهمم في المناسبات والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى حث المجتمع على الإقبال على العمل التطوعي.

وقالت: تستعد أبوظبي لاستضافة الأولمبياد الخاص الألعاب الشهر المقبل لتوعية الجميع بأهمية دمج أصحاب الهمم، وتمثل مبادرة «نمشي معاً» وسيلة لتوحيد مختلف فئات المجتمع، كما أنها فرصة فريدة لدعم رسالة التضامن والتعاون.

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