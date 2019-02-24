شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة نادي أبوظبي للناشئين اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
تفتتح بعد عصر اليوم بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي البطولة الكروية الدولية السنوية العاشرة، المقامة على كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان للناشئين تحت 14 سنة والأشبال تحت 10 سنوات، والتي تستمر حتى 3 مارس/ آذار المقبل بمشاركة 16 فريقاً من مختلف المستويات المحلية والخليجية والأوروبية، والتي وزعت على عدة مجموعات حسب أعمارهم، والتي تلعب مبارياتها بملاعب الأكاديمية بمقر النادي بمنطقة المشرف في أبوظبي، وذلك بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، والتي رصدت لها جوائز قيمة.
وتشهد الجولة الافتتاحية لفرق ما بين مواليد 2009و 2010 مباراة نادي أبوظبي الرياضي مع فريق أكاديمية يوفنتوس، وفي نفس المجموعة يتقابل فريق أكاديمية الحوت الأزرق مع مدارس أدنوك، ثم فريق أكاديمية المستقبل (أي سي أس) مع أكاديمية (supports) الرياضية في أبوظبي وتختتم مباريات تلك الفئة بلقاء أكاديمية سبت، وأكاديمية (باس) لكرة القدم.
وتفتح مباريات الفئة الثانية لمواليد ما بين 2005 - 2006 يوم الخميس المقبل بمشاركة أوروبية مميزة والتي تفتتح بمباراة نادي أبوظبي الرياضي، مع فريق بيزك التشيكي، وتعقبها مباراة أكاديمية حراء السعودية، مع أكاديمية سبت لكرة القدم، ثم مباراة فريق كيندر تارجوفيست الروماني مع فريق أكاديمية بترو الرياضية المصري وتختتم بلقاء مدرسة نجوم المستقبل وأكاديمية (باس) لكرة القدم.
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