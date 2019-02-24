ختام رائع للتصفيات النهائية لبطولة مدارس دبي للشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت في نهاية الأسبوع الماضي فعاليات بطولة مدارس منطقة دبي التعليمية للشطرنج للموسم الدراسي 2018- 2019 التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بالتعاون مع المنطقة خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير/شباط الجاري.

وشارك في البطولة 79 طالباً من 37 مدرسة للبنين و56 طالبة من 28 مدرسة بنات وبمجموع 135 طالباً وطالبة من مختلف المدارس للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للبنين والبنات.

وعلى مستوى الحلقة الأولى للبنين، فاز الطالب سابتري شبالب بالميدالية الذهبية من مدرسة دلهي الخاصة وحصل الطالب حسن محمد أحمد على الميدالية الفضية من مدرسة جرامر الابتدائية، وفي فئة البنات فازت الطالبة مايوري جايدراكاش بذهبية صف أول من مدرسة دلهي الخاصة بينما جاءت في المركز الثاني الطالبة عليا علي موسى من مدرسة الاتحاد الخاصة.

وفي بطولة الصف الثاني الابتدائي حصلت الطالبة زينة سينج على ذهبية البطولة لمدرسة جي أي أم أس مودرن أكاديمي، بينما حصلت هند ردمان على فضية البطولة من مدرسة السعادة، وفي فئة الذكور حصل الطالب سين شانكار من مدرسة بيلفا الهندية الدولية على الذهبية، بينما حصل سيف سالم محسن على الفضية من مدرسة الخلفاء الراشدين.

وفي فئة البنات فازت بالذهبية لمرحلة الصف الثالث الابتدائي الطالبة خوشي كوشال من مدرسة دلهي الخاصة بينما حصلت الطالبة حلا جمال على فضية البطولة من مدرسة جي أي أم أس ونشيستر.

وعقب ختام المنافسات قام محمد الحسيني المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج بجانب فريق عمل بطولة المدارس المكون من المدربات إلينا نيكرسوفا وبيترا نيكولوفا وأنجلينا ستيفينوفيتش وآنا كيرزك بالإضافة إلى الإداريين محب سراج الدين وابتسام محيي الدين وأعضاء الجهاز الفني، بتتويج اللاعبين واللاعبات الفائزين في نهاية المباريات المخصصة لكل حلقة دراسية.