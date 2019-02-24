الهاشمي ماسترز العرب للبولينج

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق لاعب منتخبنا الوطني للبولينج سيد إبراهيم الهاشمي، الميدالية الذهبية في مسابقة «الماسترز» في اليوم الختامي للبطولة العربية التاسعة للرجال للبولينج، التي اختتمت أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، كثالثة ميدالياته في البطولة بعد فوزه بالميداليتين الفضيتين لفردي البطولة، ومسابقة المجموع العام. وجاء تتويجه بذهبية العرب، بفوزه على اللاعب البحريني يوسف فلاح الفضي، في المباراة النهائية بمجموع شوطين مقابل لا شيء.

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