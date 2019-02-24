الغيلاني يهدي «إنجاز» لقب كأس محمد بن منصور للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

أهدى الفارس عبدالرحمن سعيد الغيلاني على صهوة الفرس «جي ام جوزفينا» إسطبلات «إنجاز» العائدة لعبدالله سعيد النيادي، لقب بطولة كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم (الوثبة لاند)، والذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بمشاركة 112 فارساً من مختلف الإسطبلات الخاصة بالدولة.

شهد السباق وتوج الفائزين الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، و الشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان، وشارك في مراسم التتويج عدنان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا» ومحمد عبدالله المسعود، وخلود النعيمي.

وخصصت قرية الإمارات العالمية للقدرة 3 سيارات للفائزين الثلاثة الأوائل وجوائز نقدية من المركز الرابع إلى 20 مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة، وتخلل السباق سحوبات للأطفال وأماكن ترفيهية للعائلات.

وتوج البطل الغيلاني بعد أن قطع المسافة الإجمالية للسباق، في زمن وقدره 3:35:24 ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس عبدالله الخيلي على صهوة «ميستي هايتس رومانس»، لإسطبلات الخيلي، مسجلاً زمناً وقدره 3:36:00 ساعة،وجاءت في المركز الثالث الفارسة الفرنسية تيفاني نيكولاس، على صهوة «باجان ريكسي» لإسطبلات بن حم .

وأعرب الفارس البطل عن سعادته بالفوز الذي تحقق، مؤكدا أنه كان يتوقع أن تحل الفرس في أحد المراكز الثلاثة الأولى.

وأكد عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية رئيس اللجنة العليا المنظمة أن السباق كان مميزا من كافة جوانبه الفنية والتنظيمية وشهد أداء جيداً من الفرسان والخيول والتزاماً كبيراً بالضوابط، مبيناً أن عدم الالتزام بالقانون هو الذي يخلق نوعاً من الإزعاج أحيانا، مشيرا أن من أبرز المخالفات هذا الموسم استمرار لجوء الفرسان لوضع سدادات في آذان الخيول وهذا مخالف قانوناً لإضراره بالخيل، لذلك يتم استبعاد المخالفين، لكنه رغم ذلك اعتبر أن الموسم الحالي الأفضل من حيث الالتزام بالقانون وتطور الأداء.

وأشار النعيمي إلى زيادة عدد سباقات ملاك الإسطبلات الخاصة في الموسم الحالي عن المواسم السابقة، مبينا أن الهدف من ذلك أن يهتم المالك بجودة الخيل وليس الكم، وأكد النعيمي أن السباقات شهدت مشاركات واسعة من قبل الملاك وتنافساً قوياً على نيل المراكز الأولى وحصد الجوائز، وقال إن الكثير من الملاك حالياً أصبح لديهم طموح كبير ويرغبون في شراء المزيد من الخيول والمشاركة الموسم المقبل بصورة أكبر.

من جانبها أكدت لارا صوايا أن السباق كان مميزاً من جميع جوانبه ونجح في تحقيق الأهداف التي نظم من أجلها وفق استراتيجية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية التي من أهدافها زيادة الاهتمام بالخيل العربية والفروسية بمختلف أنواعها لتشجيع الفرسان المواطنين على ممارستها لإفراز مواهب قادرة على تمثيل الدولة في المحافل الدولية والحفاظ على الإنجازات التي حققها فرسان الإمارات في البطولات العالمية.

وقالت إن قرية الوثبة لليوم الثاني على التوالي لبست حلة زاهية مختلفة وشهدت فعاليات منوعة استمتع بها الأطفال من عمر 3 إلى 10 سنوات وعائلاتهم، وأكدت أن تلك الفعاليات لا يوجد لها مثيل في أية قرية قدرة في العالم مما يؤكد حرص مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية على أن يكون دائماً مميزاً..