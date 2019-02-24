شكرا لقرائتكم خبر عن 36 شوطاً في منافسات الإيذاع اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم منافسات اليوم الخامس للمهرجان بإقامة منافسات فئة «الإيذاع» والخاصة بهجن الجماعة لمسافة 6 كلم والتي ستركض من خلالها المطايا على مدار 36 شوطاً، وخصصت اللجنة المنظمة 22 شوطاً في الفترة الصباحية و14 للمسائية، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 8 رموز في سن الإيذاع وهي كؤوس وبنادق للقايا المحليات والمهجنات وفئة الإنتاج، وسيحصل الفائز بالشوط الرئيسي الأول والمخصص للأبكار المحليات على كأس ومليون درهم، فيماً سيحصل الفائز بالشوط الرئيسي الثاني والمخصص للجعدان المحليات على بندقية و 800 ألف درهم، وفي الشوط الثالث أبكار مهجنات سيحصل الفائز على كأس ومليون درهم، وفي الشوط الرابع والخاص بالجعدان المهجنات سيحصل الفائز على بندقية و800 ألف درهم، وفي الشوط الخامس وأول تحديات الإنتاج للأبكار المحليات خصصت اللجنة المنظمة كأساً ومليون درهم، وفي الشوط السادس للجعدان المحليات الإنتاج سيحصل الفائز على بندقية و 800 ألف درهم، وفي الشوط السابع والمخصص للأبكار المهجنات الإنتاج سيحصل الفائز على كأس ومليون درهم، وفي آخر أشواط الرموز وتحدي الجعدان المهجنات الإنتاج سيحصل الفائز بالمركز الأول على بندقية و800 ألف درهم.
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