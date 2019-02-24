شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى بقيادة البرازيلى بيتو بيانكى، على استاد برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى يحتل صدارتها نصر حسين داى الجزائرى بـ4 نقاط وخلفه بترو أتلتيكو وجورماهيا الكينى ولكل منهما 3 نقاط بينما يأتى الزمالك فى المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو

تنطلق مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، الموافق 24 / 2 / 2019، يدخل الفريق الأبيض المواجهة باعتبارها لقاء فاصل خاصة إن فقدان الثلاث النقاط سيزيد من صعوبة مهمة الأبيض فى العبور إلى دور ربع النهائى بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين وتعادله فى الجولة الثانية مع نصر حسين داى بهدف لمثله ما يجعل لقاء بترو أتلتيكو الليلة بمثابة مواجهة فاصلة للأبيض لاستعادة حظوظه فى التأهل إلى الدور التالى من البطولة الأفريقية قبل الثلاث جولات الأخيرة التى سيخوض منهما مباراتين خارج أرضه أحدهما مع بترو أتلتيكو فى العاصمة الأنجولية "لواندا" يوم 3 مارس المقبل والأخرى مع نصر حسين داى بالجزائر يوم 17 من الشهر ذاته بينما يستضيف جورماهيا فى برج العرب يوم 10 من نفس الشهر المقبل.

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السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك أكد للاعبى الفريق الأبيض نفس الأمر إنه لا بديل عن الفوز مع تسجيل عدد وافر من الأهداف وإن المباراة لا تحتمل أي سيناريو سوى تحقيق الانتصار وسيواصل الاعتماد على العناصر الأساسية رغم تذبذب مستوى البعض منهم مثل كهربا وأوباما بجانب المدافع محمود الونش وستكون الفرصة الأخيرة لبعض العناصر بالفريق خاصة بعد الانتقادات التى تعرض لها الجهاز الفنى بقيادة جروس مؤخراً بسبب تذبذب مستوى الأساسيين وعدم منحه فرص كافية للبدلاء والمستبعدين خاصة أيمن حفنى وحرص جروس على الحديث مع الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى حول ضرورة تعاون لاعبى الخط الأمامى مع الخط الخلفى فى التغطية الدفاعية وعدم ترك أية ثغرات للفريق الأنجولى خاصة إن الثنائى حامد وساسى يلعبان دور حلقة الوصل فى تلك المسألة بين لاعبى خط الدفاع والهجوم بالفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فى المقابل، يعتمد بترو أتلتيكو الأنجولى على نجاحه فى تفادى الإرهاق قبل موقعة الليلة وذلك بالوصول مساء الجمعة إلى برج العرب على متن طائرة خاصة لتفادى طول الرحلة من العاصمة الأنجولية إلى الإسكندرية فيما سيعتمد البرازيلى بيتو بيانكى المدير الفنى للفريق الأنجولى على المباريات التى شاهدها للزمالك مؤخراً وذلك لكشف نقاط القوة والضعف بالفريق الأبيض للاعبيه بجانب الاعتماد على خبرات مساعده فلافيو مهاجم الأهلى السابق لكشف أيضا تلك النقاط مستغلا خبراته بالكرة المصرية حيث أوضح مدرب بترو أتلتيكو قبل المباراة إنه درس الفريق الأبيض جيداً ويرى إن الخط الهجومى للزمالك هو أقوى خطوطه ولكنه شدد على القتال من أجل الخروج بنتيجة إيجابية ويرى إن الفريق الأبيض سيكون مضغوطا فى المباراة بسبب حضور جمهوره.