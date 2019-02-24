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بيراميدز يعلن عودة تركى آل الشيخ كمالك للنادى فى بيان رسمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بيان رسمى يشير إلى عودة المستشار تركى ال الشيخ، وزير الترفيه السعودى، كمالك نادى بيراميدز مرة أخرى بعد الضغوط التى مورست عليه من جانب مجلس الإدارة واللاعبين والجماهير، بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة.

يأتى ذلك بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ، بيع النادي لرجل الأعمال الإماراتى سالم الشامسي.

جاء البيان كالتالى :

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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