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شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن عودة تركى آل الشيخ كمالك للنادى فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بيان رسمى يشير إلى عودة المستشار تركى ال الشيخ، وزير الترفيه السعودى، كمالك نادى بيراميدز مرة أخرى بعد الضغوط التى مورست عليه من جانب مجلس الإدارة واللاعبين والجماهير، بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة.
يأتى ذلك بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ، بيع النادي لرجل الأعمال الإماراتى سالم الشامسي.
جاء البيان كالتالى :
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