شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سموحة ويتصدر دوري "سوبر" السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 76-70 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية بالدور الثاني لبطولة الدوري "السوبر" لكرة السلة. Advertisements ونجح الأهلي في حسم المباراة لصالحه في الفترة الرابعة، بالرغم من تفوق سموحة في الثلاث فترات بنتائج 24-15،و35031، و54-44. ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

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