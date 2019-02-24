شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الحكم جهاد جريشة لإدارة مباراة الجونة والأهلى، ضمن الأسبوع 24 لدورى القسم الأول والتى ستقام عصر اليوم، الأحد، ويعاونه سمير جمال وممدوح مصطفى، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكل من طارق سامى ومحمود ناجى حكماً خامساً.

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ويستضيف فريق الجونة نظيره الأهلى، ضمن منافسات الجولة 24 لبطولة الدورى الممتاز الأحد المقبل بملعب الجونة بالغردقة؛ ويحتل فريق الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 26 نقطة.