شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الحكم جهاد جريشة لإدارة مباراة الجونة والأهلى، ضمن الأسبوع 24 لدورى القسم الأول والتى ستقام عصر اليوم، الأحد، ويعاونه سمير جمال وممدوح مصطفى، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكل من طارق سامى ومحمود ناجى حكماً خامساً.
ويستضيف فريق الجونة نظيره الأهلى، ضمن منافسات الجولة 24 لبطولة الدورى الممتاز الأحد المقبل بملعب الجونة بالغردقة؛ ويحتل فريق الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 26 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر اختيار جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلى والجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.