نور عادل
أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي اليوم السبت، عن تمسكه بموقفه الخاص بمباراته أمام النادي الأهلي في دور الـ16 بكأس مصر.
ونشرت صفحة بيراميدز الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشور يحمل عنوان: "بانتظاركم يوم 28 في الملعب.. ما تتأخروش علينا".
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يوجه رسالة للأهلي عن مباراة كأس مصر: ما تتأخروش علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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