بيراميدز يوجه رسالة للأهلي عن مباراة كأس مصر: ما تتأخروش علينا

نور عادل

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي اليوم السبت، عن تمسكه بموقفه الخاص بمباراته أمام النادي الأهلي في دور الـ16 بكأس مصر.

ونشرت صفحة بيراميدز الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشور يحمل عنوان: "بانتظاركم يوم 28 في الملعب.. ما تتأخروش علينا".