فلافيو: أتمنى قيادة الأهلي.. ومبارة الزمالك أمام بترو أتليتكو صعبة

القسم الرياضي
أعرب أمادو فلافيو، لاعب الأهلي السابق ومدرب بترو أتليتكو الحالي، عن سعادته باستقبال الجماهير المصرية له، مشيرا إلى أن مباراة الفريق الأنجولي أمام الزمالك في الكونفيدرالية ستكون في غاية الصعوبة.
وقال أمادو فلافيو في لقاء تليفزيوني: "سعيد باستقبال الجمهور المصري لي، قضيت 4 سنوات جيدة في مصر، وبتمني أن أعود كل فترة من أجل مشاهدة أصدقائي".
وأضاف مدرب بترو أتليتكو الأنجولي:" مواجهتنا أمام الزمالك ستكون صعبة، وفرص الانتصار متساوية بين الفريقين، وأتمني أن تكون لاعبي بترو أتليتكو في حالة جيدة خلال المباراة ونخرج بنتيجة...
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