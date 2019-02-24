عمرو ابوبكر

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد الكرة يصدر قرارات وليس بيانات بخصوص أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز. وقال أبو ريدة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا توجد أزمة بين اتحاد الكرة والأهلي بسبب لقاء بيراميدز".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو ريدة عن أزمة الأهلي وبيراميدز: اتحاد الكرة يصدر قرارات وليس بيانات.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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