رئيس الزمالك يهاجم أحمد شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ناريًا على أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم المذاع عبر فضائية المحور:" اتحاد الكرة لن تقوم له قائمة طالما أحمد شوبير موجود في المجلس".

وأضاف رئيس الزمالك، أن سيقيم دعوة قضائية ضد أحمد شوبير، والساعات الـ 48 القادمة ستشهد تحديد موعد النظر في الدعوة.

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وأشار إلى أن الأزمة التي تشهدها الكرة المصرية والتخبط داخل اتحاد الكرة بسبب وجود أحمد شوبير.

وقبل أيام وخلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وممثلي الأندية، حدثت مشادة ومناوشات بين رئيس نادي الزمالك، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة.

وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس إدارة الزمالك طالب باستقالة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة من منصبه، بعدما وصفه بـ"المتحيز" لصالح الأهلي.