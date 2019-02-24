تقرير.. كلاكيت رابع مرة.. تركي آل الشيخ يتراجع عن قراره ببيع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - في الساعات الأولى من صباح الأحد أعلن نادي بيراميدز في بيان مفاجئ عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" عن عودة تركي آل الشيخ لرئاسة النادي من جديد بعد أقل من 48 ساعة منذ قرار تصفية استثماراته في مصر (طالع التفاصيل).

بيان بيراميدز أفاد أن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية قرر العدول عن قراره في ظل مطالبة لاعبي ومسئولي بيراميدز باستمراره بعدما سبق وأن أعلن عن انتقال ملكيته ظهر يوم الجمعة الماضي إلى الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

موقف آل الشيخ ليس الأول بل سبق وأن أعلن في وقت سابق عن رغبته في بيع النادي الوليد هذا الموسم، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- سبتمبر 2018

في سبتمبر الماضي اتخذ تركي آل الشيخ قرارًا نهائيًا بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.

وقال مدحت شلبي خلال برنامجه "مساء بيراميدز" عبر قناة "بيراميدز" الرسمية، إنه قرر الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر نهائيًا.

آل الشيخ كتب وقتها عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" :""أفكر جديًا في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية ... ليه الصداع؟".

قرار انسحاب آل الشيخ جاء على خلفية هجوم جماهير الأهلي خلال مباراة حوريا كوناكري الغيني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

- أكتوبر 2018

في أكتوبر الماضي، عاد آل الشيخ رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق، ليعلن أنه بدأ في إجراءات بيع نادي بيراميدز.

المستثمر السعودي قال في تصريحات عبر شاشة "العربية" السعودية خلال فترة علاجه بأمريكا :"لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل ولكني مستاء من الذي حدث.. قراري نهائي والله والملك وولي العهد وحدهم فقط يجعلوني أعدل عنه".

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- يناير 2019

في يناير الماضي أعلن تركي آل الشيخ عن وصول عرض مغري من جانب مستثمر إماراتي لبيع النادي، مشيرًا إلى أنه حدد 8 يناير للإعلان عن موقفه من بيع النادي.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بدأنا مع بعض ونبقى مع بعض.. لن أبيع".

وأرفق آل الشيخ بالتغريدة مقطع فيديو يتحدث فيه لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري وحسام البدري رئيس النادي عن ضرورة بدء المشوار معا واستكماله معا.

- فبراير 2019

في صباح الجمعة 22 فبراير، ألمح تركي آل الشيخ إلى تصفية وتجميد أعماله في مصر على إثر أزمته مع الإعلامي السياسي أسامة كمال، حيث وجه تحية خاصة لكل من تعامل معهم في مصر، قبل أن يعلن بيراميدز نقل ملكيته للمستثمر الإماراتي.

وكان أسامة كمال تسائل خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس الماضي، عن الهدف من استبدال مباراة في الدوري المصري بمباراة في الكأس، قائلا: "ما الذي سيستفيده اتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من البطولات الإفريقية، هل حتى يدخل ناد آخر المسابقة بدلا منه؟".

وأضاف: "اللعب بقى على المكشوف، لكن ما يحدث فج وعيب.. كفاية كسرة النفس"، متابعًا: "هل شرط الاستثمار الأجنبي في الكرة المصرية أن نادي المستثمر الاجنبي يحصل على لقب الدوري؟".‬

وشارك تركي آل الشيخ الفيديو عبر صفحته على فيسبوك، وعلق عليه قائلا: "معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. وربنا ميجيب كسرة لحد!".

وكان اتحاد الكرة أجرى عدة تعديلات الفترة الماضية على مباريات الدوري، كان أهمها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة دور الـ16 بين الفريقين في بطولة كأس مصر يوم الخميس الموافق 28 فبراير المقبل.

ويتمسك الأهلي بإقامة مباراته مع بيراميدز في بطولة الدوري يوم الخميس المقبل، وفقا للجدول الذي أصدره اتحاد الكرة الشهر الماضي، وذلك قبل أن يستجيب الاتحاد لطلب بيراميدز بعدم خوض المباراة في الدوري، واستبدالها بلقاء الكأس، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وأن الأهلي أحد الفرق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.