أول تعليق من رئيس الزمالك على عودة تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد رئيس الزمالك أن ناديه هو الأكثر تضررا من عودة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي للاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز، مشيرًا إلى أنه وقف مع مصر أكثر من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات هاتفية لقناة "المحور" الأحد: "أكثر ناد كان سيستفيد من انسحاب تركي آل الشيخ هو الزمالك، وسنصبح أكثر تضررًا بعد عودته للاستحواذ على حصته في بيراميدز، لكننا سعداء لعودته من جديد".

وأضاف: "لم أتلق سبابا لي أو لوالدتي من الجماهير في المدرجات إلا من أجل نادي الزمالك".

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وتابع: "بعد عودة تركي آل الشيخ للاسحواذ على حصته في بيراميدز أصبح هناك حالة (شياط) في الجزيرة".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "هذا الرجل (تركي آل الشيخ) وسمو الأمير محمد بن سلمان والملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وقفوا بجانب مصر أكثر من محمود الخطيب بعد 30 يونيو وأكثر من أي شخص من مجلس إدارة النادي الأهلي".

يُذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة من 23 مباراة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الأهلي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد ولكن من 20 لقاء، خلف الزمالك المتصدر بـ52 نقطة من 21 مباراة.