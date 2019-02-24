تركي آل الشيخ: الزمالك ينافسنا في الملعب عكس أندية أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، أن هناك روؤساء بعض الأندية يستقون بالجماهير، لافتا أن أحدهم عمره فوق الـ70 عام وناديه ليس له علاقة بالمشكلة ولكنه يتدخل لكسب ود الجماهير.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور:" "الزمالك ينافسنا داخل الملعب، ولكن هناك أندية أخرى تنافسنا خارجه".

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وعن عودته للاستحواذ على ناديه، فاختتم: "ما رأيته من مشاعر جميلة من المصريين هو سبب عودتي إلى بيراميدز من جديد، ما فعلته اللجان الإلكترونية من قبل جعلني لا أرى الصورة بشكل واضح من قبل".

وكان بيراميدز أعلن في بيان رسمي عودة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لرئاسة النادي من جديد، بعد أقل من 48 ساعة منذ قرار تصفية استثماراته في مصر.

يذكر أن النادي الوليد هذا الموسم أعلن ظهر الجمعة انتقال ملكيته من آل الشيخ إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.