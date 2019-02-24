تركي آل الشيخ: جاهزون لمباراة الكأس.. وأتوقع عدم هروب الأهلي من المواجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، أن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي في الكأس المقرر لها يوم 28 فبراير المقبل.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور:" بيراميدز جاهز لمواجهة الأهلي في الكأس".

وأضاف" لاعبو بيراميدز سيتوجهون لملعب المباراة لخوض اللقاء، وسينتظرون 5 دقائق وفي حالة عدم حضور الأهلي سننتظر إعلان فريق بيراميدز الفائز بالمباراة".

وأوضح، أنه لا يتوقع هروب الأهلي من مواجهة بيراميدز في الكأس وسينتظرهم في الملعب يوم 28 فبراير.

وفي سياف متصل، سخرت إدارة نادي بيراميدز من الأهلي، بعدما أعلنت عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي عن نيتها نشر بيانًا رسميًا يخص مواجهة القلعة الحمراء في كأس مصر.

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بيراميدز نوه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عن نيته نشر بيانًا رسميًا يخص المباراة، قبل أن ينشر تغريدته مقتضبة.

وقال بيراميدز في تغريدته: "بانتظاركم يوم 28 في الملعب، متتأخروش علينا".

وكان اتحاد الكرة أجرى عدة تعديلات الفترة الماضية على مباريات الدوري، كان أهمها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة دور الـ16 بين الفريقين في بطولة كأس مصر يوم الخميس الموافق 28 فبراير المقبل.

يذكر أن بيراميدز أعلن في بيان رسمي عودة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لرئاسة النادي من جديد، بعد أقل من 48 ساعة منذ قرار تصفية استثماراته في مصر.

وكان النادي الوليد هذا الموسم أعلن ظهر الجمعة انتقال ملكيته من آل الشيخ إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.