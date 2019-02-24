رسميا.. بيراميدز يعلن عودة تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن بيراميدز في بيان رسمي عودة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لرئاسة النادي من جديد، بعد أقل من 48 ساعة منذ قرار تصفية استثماراته في مصر.

وأفاد بيراميدز في بيانه أن آل الشيخ قرر العدول عن قراره بعد إلحاح لاعبي ومسؤولي النادي، ليعود إلى الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه.

وكان النادي الوليد هذا الموسم أعلن ظهر أمس الجمعة انتقال ملكيته من آل الشيخ إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة من 23 مباراة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الأهلي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد ولكن من 20 لقاء، خلف الزمالك المتصدر بـ52 نقطة من 21 مباراة.

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وجاء نص بيان بيراميدز الذي صدر صباح اليوم الأحد كالتالي:

يعلن نادي بيراميدز أنه نظرا للمطالبات الكبيرة من سعادة الأستاذ سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول وبقية منسوبي النادي والعديد من الرياضيين والإعلاميين والشخصيات الاعتبارية الرياضية التي توجهت لمعالي المستشار تركي آل الشيخ عقب إعلانه نقل ملكية النادي بالعدول عن قراره وإلحاحها المستمر طوال الساعات الماضية.

ولما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير واعتزاز لدى معالي المسستشار وما أبدته من إصرار واهتمام وحرص لثنية عن قراره الذي كان قد اتخذه عن قناعة والتزام، إلا أنه تقديرا لكل هذه المطالبات ونزولا عند رغبة المحبين، فقد قرر معالي المستشار تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات.

وسيتحمل شخصيًا كل ذلك احتراما وتقديرا لهذه الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولسعادة الأستاذ سالم الشامسي ولكل لاعبي ومنسوبي النادي وجمهوره العزيز، متمنيا للجميع التوفيق.