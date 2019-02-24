بيراميدز ساخرا من الأهلي في بيان: "متتأخروش علينا يوم 28"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سخرت إدارة نادي بيراميدز من الأهلي، بعدما أعلنت عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي عن نيتها نشر بيانًا رسميًا يخص مواجهة القلعة الحمراء في كأس مصر.

بيراميدز نوه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، عن نيته نشر بيانًا رسميًا يخص المباراة، قبل أن ينشر تغريدته مقتضبة.

وقال بيراميدز في تغريدته: "بانتظاركم يوم 28 في الملعب، متتأخروش علينا".

وكان اتحاد الكرة أجرى عدة تعديلات الفترة الماضية على مباريات الدوري، كان أهمها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة دور الـ16 بين الفريقين في بطولة كأس مصر يوم الخميس الموافق 28 فبراير المقبل.

Advertisements

ولم يلق استبدال مباراة الدوري بالكأس قبولا لدى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إذ أعلن من خلال بيان رسمي الالتزام بقراره الذي أصدره في اجتماعه الطارئ بتاريخ التاسع من فبراير الجاري، برفض استبدال أية مباراة للأهلي في الدوري بمباراة أخرى في كأس مصراستجابةً لضغوط أي طرف.

ويتمسك الأهلي بإقامة مباراته مع بيراميدز في بطولة الدوري يوم الخميس المقبل، وفقا للجدول الذي أصدره اتحاد الكرة الشهر الماضي، وذلك قبل أن يستجيب الاتحاد لطلب بيراميدز بعدم خوض المباراة في الدوري، واستبدالها بلقاء الكأس، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وأن الأهلي أحد الفرق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة أرسل خطابا لأندية الدوري المصري الممتاز للتأكيد على الالتزام بالمشاركة في المسابقات المحلية كشرط أساسي للمشاركة في البطولات الإفريقية بدوري الأبطال والكونفدرالية.

يُذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة من 23 مباراة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الأهلي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد ولكن من 20 لقاء.