تركي آل الشيخ يعود لمنصبه كرئيسا لنادي بيراميدز

أصدر نادي بيراميدز، بيان يؤكد فيه عودة المستشار تركي آل الشيخ، لملكية النادي مرة أخرى، عقب الإعلان أمس عن رحيله، وتصفية الاستثمارات الرياضية في مصر. وجاء البيان كالتالي:

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