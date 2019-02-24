هاني أبو ريدة: السيسي مهتم بأمم أفريقيا

يثق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة في الانتهاء من التحضيرات الأخيرة لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2019 ببداية شهر مايو أي قبل موعد انطلاق البطولة بحوالي شهر.

وأشار أبو ريدة إلى اهتمام الرئيس “عبد الفتاح السيسي” ومجلس الوزراء بمشاريع كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا مساندتهم الكبيرة لملف استضافة البطولة ليكون صيف استثنائي بالنسبة للشعب المصري.

وأوضح أبو ريدة خلال حديث متلفز خص به قناة صدى البلد المصرية “جميع ملاعب كأس أمم أفريقيا ستكون جاهزة في شهر مايو لاستضافة المباريات، ولدى المنتخب مباراتين وديتين قبل البطولة بعدة أسابيع”.

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استقبال السيسي للاعبي منتخب مصر بعد عودتهم من كأس أمم أفريقيا 2017 (صور: Getty)

وعن إمكانية تتويج مصر بالبطولة للمرة الثامنة في التاريخ وتكرار إنجاز نسخة 2006 التي نظمتها البلاد، قال أبو ريدة “أعتقد أن إقامة البطولة في مصر سيزيد من الضغط على اللاعبين ولن يسهل المأمورية”.

وختم حديثه عن سبب استبعاد اللجنة المنظمة لملعب السلام (الانتاج الحربي)، قائلاً “سيستضيف لقاءات 3 فرق بالدوري المحلي، لهذا تم وضعه كملعب احتياطي وإضافة ملعب 30 يونيه (الدفاع الجوي) بدلاً منه”.

وتستضيف ملاعب القاهرة الدولي والدفاع الجوي وبورسعيد والسويس والاسماعيلية والاسكندرية مباريات البطولة. رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة (صور: On sport)

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