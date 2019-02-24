الاتحاد المصري يوضح حقيقة تطبيق تقنية VAR في موسم 2020/2019

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كشف رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم «عصام عبد الفتاح» عن اعتماد الاتحاد لقرار تطبيق تقنية الـ VAR على جميع مباريات الدوري المصري الممتاز، الموسم المقبل 2020/2019، ولا ينتظر سوى تأمين الدعم المادي لتنفيذ المشروع.
وتحدث عبد الفتاح بالقرب من مقر الاتحاد المصري، اليوم السبت، مع قناة دوت مصر على اليوتيوب، قائلاً “هناك عددًا من الأندية الكبرى تحاول إخفاء اخفاقها وإلهاء جماهيرها بانتقاد الحكام والهجوم عليهم بصفة مستمرة”.
وأضاف “يجب على الجميع حل مشاكله بدلاً من الهجوم المستمر على التحكيم والحكام. نحن نسعى لتطبيق تقنية الـ VAR (الفيديو المساعد) بدءًا من الموسم المقبل، إذا سارت الأمور بشكل طبيعي مع التدعيم المالي، سيتم تنفيذ المشروع، لكن تطبيقه يحتاج لميزانية كبيرة، حيث يتجاوز تكلفة النظام الواحد 200 ألف يورو”.
وختم عصام عبد الفتاح قائلاً “سيكون هناك تدعيم مالي إن شاء الله للمشروع، وسنشاهد هذه التجربة تنفذ على أرض الواقع قريبًا”.
وشهدت الملاعب المصرية تطبيق تقنية الـ VAR بشكل احترافي مرة واحدة فقط في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي على ملعب برج العرب بالاسكندرية، واستعان بها الحكم الجزائري مهدي عبيد لتحديد صحة ركلتين جزاء احتسبهما للأهلي،
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