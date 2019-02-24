رسميًا | تركي آل الشيخ يستعيد ملكيته لنادي بيراميدز بعد 24 ساعة!

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي، عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، استعادة رجل الأعمال السعودي السابق “تركي آل الشيخ” لملكية النادي، بعد 24 ساعة فقط من البيان الرسمي الذي صدر عن النادي، عصر يوم الجمعة 22 فبراير، ببيعه إلى رجل الأعمال الإماراتي “سالم الشامسي”.

وتحجج نادي بيراميدز في بيانه الجديد الذي صدر في تمام الساعة 12:00 عند منتصف ليل القاهرة، اليوم الأحد 24 فبراير، بتزايد المطالبات بعودة تركي آل الشيخ لتولي زمام الأمور من جديد، خاصةً من “سالم الشامسي” ولاعبي الفريق والجهاز الفني للفريق الأول.

وكان تركي آل الشيخ أعلن في وقت سابق من شهر يناير، استعداده لبيع بيراميدز بعد الفوز الذي حققه الفريق على الأهلي في الدوري المحلي، إلا أنه تراجع عن قراره هذا وأعلن تمسكه بالبقاء، وها هو يُعيد الكَرّة.

وقال البيان الجديد للنادي “يعلن نادي بيراميدز أنه نظرًا للمطالبات الكبيرة من سعادة الاستاذ سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول وبقية منسوبي النادي والعديد من الرياضيين والإعلاميين والشخصيات الاعتبارية الرياضية التي توجهت لمعالي المستشار تركي آل الشيخ عقب إعلانه نقل ملكية النادي بالعدول عن قراره وإلحاحها المستمر طوال الساعات الماضية”.

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وأضاف “ولما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير واعتزاز لدى معالي الميتشار وما أبدته من إصرار واهتمام وحرص لثنيه عن قراره الذي كان قد اتخذه عن قناعة وإلتزام، إلا أنه تقديرًا لكل هذه المطالبات، ونزولاً عند رغبة المحبين، فقد قرر تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات”.

وختم البيان “وسيتحمل شخصيًا كل ذلك احترامًا وتقديرًا لهذه الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولسعادة الاستاذ سالم الشامسي ولكل لاعبي ومسوبي النادي وجمهوره العزيز متمنيًا للجميع التوفيق”.

وكان تركي آل الشيخ انسحب من نادي بيراميدز يوم الجمعة بسبب الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليه من جانب الإعلامي السياسي المصري الشهير “أسامة كمال” في برنامج على قناة DMC.

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