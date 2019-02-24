تركي آل الشيخ يكشف سبب عودته لملكية نادي بيراميدز

تركي آل الشيخ - أرشيفية

كتب - مصطفى جويلي

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، سبب عودته لملكية النادي مرة أخرى، عقب تخليه عنها لسالم الشامسي المستثمر الإماراتي.

قال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة "المحور": "لا يوجد أزمات، نحن نتحدث عن رياضة، سواء فزنا أو خسرنا لقاء الكأس أمام الأهلي، هذه رياضة في الأول والآخر، ولكننا نريد تطبيق العدالة، تطبيق قوانين الاتحاد الدولي والمصري، هذا حق من حقوقنا".

أضاف: "لاعبو بيراميدز سيذهبون لملعب اللقاء في الموعد المحدد، قصة انسحاب الأهلي لا تخصنا تماما،

نحن جاهزون للمباراة".تابع: "لا أعتقد أن نادي بحجم النادي الأهلي، يهرب من مباراة، لذلك توقعي أن الأهلي سيخوض اللقاء بشكل طبيعي".استطرد مالك نادي بيراميدز حديثه قائلا: "شاهدت كرة القدم بجميع أنحاء العالم، ولا يوجد أي مشاكل، لكني أول مرة في حياتي أشاهد أن يتم تنظيم الجدول حسب مباريات فريق بعينه، ولكن أود أن أوضح أنني شاهدت مشاعر جميلة خلال الأيام الماضية، من المصريين، كنت أعتقد أنني شخص غيرمرغوب فيه بسبب اللجان الإلكترونية، ولكني عندما شاهدت مشاعر المصريين، وحبهم وكمية التعليقات من ناس محترمة، ومطالبات محترمة من شخصيات إعلامية، بالعودة إلى بيراميدز، كل هذه المشاعر تسببت في عودتي".وأكمل: "اللجان الإلكترونية وبعض القنوات كانت سببا في عدم اكتمال الصورة بالنسبة لي، ولكن الوضع الآن تغير، بعدما شاهدت حب المصريين".وتطرق آل الشيخ لهجوم ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة على شخصه قائلا: "علاقة مصر والسعودية أكبر من أي شخص ومن أي مهاترات، تعجبت من رئيس النادي الذي هاجمني عبر حسابه الرسمي، ولكن لا تعليق، كما قلت مصر والسعودية أكبر من تلك المهاترات".اختتم: "الزمالك يواجهنا في الملعب، ولكن هناك أندية أخرى، تواجهنا من خارج الملعب".