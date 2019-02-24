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رونالدو وديبالا علي رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة بولونيا

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رونالدو وديبالا
كتبت: سارة جاب الله

وأعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس عن القائمة المستدعاه لمواجهة بولونيا مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر .

وشهدت القائمة غياب كلًا من ثنائي الوسط الألماني سامي خضيرة وإيمري تشان ، والمهاجم البرازيلي دوجلاس

كوستا ، ليضطر إلى استدعاء لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش رغم معاناته من الإنفلونزا.

وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة بولونيا كالتالي ..

حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني ، ماتيا بيرين ، بينسوليو.

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خط الدفاع : ماتيا دي تشيليو ، جيورجيو كيليني ، مارتن كاسيريس ، أليكس ساندرو ، أندريا بارزالي ، ليوناردو بونوتشي ، جواو كانسيلو ، دانييلي روجاني ، سبينازولا.

خط الوسط : ميراليم بيايتش ، بليز ماتويدي ، بينتانكور.

خط الهجوم : ، باولو ديبالا ، ماريو ماندزوكيتش ، مويس كين ، فيديريكو بيرنارديسكي.

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