رونالدو وديبالا علي رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة بولونيا

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وأعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس عن القائمة المستدعاه لمواجهة بولونيا مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي.
وشهدت القائمة غياب كلًا من ثنائي الوسط الألماني سامي خضيرة وإيمري تشان ، والمهاجم البرازيلي دوجلاسكوستا ، ليضطر إلى استدعاء لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش رغم معاناته من الإنفلونزا.
وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة بولونيا كالتالي ..
حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني ، ماتيا بيرين ، بينسوليو.
خط الدفاع : ماتيا دي تشيليو ، جيورجيو كيليني ، مارتن كاسيريس ، أليكس ساندرو ، أندريا بارزالي ، ليوناردو بونوتشي ، جواو كانسيلو ، دانييلي روجاني ، سبينازولا.
خط الوسط : ميراليم بيايتش ، بليز ماتويدي ، بينتانكور.
خط الهجوم : كريستيانو رونالدو ، باولو ديبالا ، ماريو ماندزوكيتش ، مويس كين ، فيديريكو بيرنارديسكي.
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