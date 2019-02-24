موعد مباراة الزمالك وبيتروأتلتيكو والقنوات الناقلة

لاعبو الزمالك

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف مساء اليوم الأحد فريق الزمالك نظيرة بيترو أتلتيكو الكونغولي علي ملعب "برج العرب" بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويرغب الزمالك في حصد الثلاث نقاط ليتخطي فشله بعد تعادله مع نظيرة نصر حسين داي الجزائري بهدف لكًلا منهما وخسارتة أمام جورماهيا في المباراة الإفتتاحية بأربع

أهداف مقابل هدفين، بينما يسعي بيترو أتلتيكو للفوز ليستمر في المنافسة.

موعد مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو

تنطلق مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

فيما تكون مباراة الزمالك وبيتر أتلتيكو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية

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في حين تبدأ مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو

تذاع مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة، بتعليق محمد فوزي.

يحتل الزمالك المركز الرابع والأخير بالمجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة من خسارة و تعادل، بينما يحتل بيترو أتلتيكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط من انتصار و هزيمة.